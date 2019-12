Ds. Stelwagen in Elspeet begraven

De hervormde emeritus predikant ds. C. Stelwagen is dinsdag in Elspeet begraven.

Tijdens de rouwdienst in de hervormde kerk te Elspeet ging prop. J. K. Abbink uit Vriezenveen voor. Hij sprak vanuit Matth. 17:1-8 over de verheerlijking op de berg. Hierover was ds. Stelwagen met de voorbereiding van een preek bezig, maar deze heeft hij niet meer kunnen houden. Prop. Abbink trok in de dienst twee lijnen vanuit dit tekstgedeelte: bloed-heerlijkheid en licht-heerlijkheid. Hij schetste ook een beeld van ds. Stelwagens „markante en bewogen prediking.”

Ds. Stelwagen werd begraven op de algemene begraafplaats in Elspeet, waar ook zijn eerste vrouw en een dochter begraven liggen. Op de begraafplaats sprak ds. A. Simons uit Montfoort naar aanleiding van 2 Kon. 2:1-14 over de hemelvaart van de profeet Elia. De oudste zoon sprak een dankwoord.

De plechtigheid werd afgesloten in ’t Kerkerf. De plaatselijke predikant ds. M. van Kooten las een gedeelte uit Prediker 7 en eindigde met gebed.

Ds. Stelwagen overleed na een kort, ernstig ziekbed op 11 december. Hij werd 74 jaar.

