Ds. G. J. V. Solinger, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 25 april op 73-jarige leeftijd overleden.

Gerard Jan Victor Solinger werd geboren op 5 september 1946 in het Friese Oosterbierum. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1980 hervormd predikant in Goënga-Gouw-Offingawier en Sybrandaburen-Terzool. Daarna stond hij in Voorst (1986), de gemeente die hij gedurende 25 jaar heeft gediend. Ds. Solinger ging in 2011 met emeritaat.