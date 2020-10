Ds. Sok doet intrede in cgk Urk-Ichthus

Ds. H. K. Sok is zondagmorgen bevestigd als tweede predikant van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) Urk-Ichthus. In de bevestigingsdienst ging ds. R. de Jong voor, eveneens predikant van de cgk Urk-Ichthus.

Hij preekte over Ezechiël 33:7, met als thema: ”Als wachter aangesteld”, onderverdeeld in: 1. Waken; 2. Waarnemen; 3. Waarschuwen. In de middagdienst deed ds. Sok intrede vanuit Psalm 40:4 en 10-12. Het thema van de intredepreek was ”Een nieuw lied”, met als onderverdeling: 1. De inhoud van dit lied; 2. De uitwerking van dit lied. Ds. Sok werd toegesproken door ds. De Jong en door de voorzitter van de kerkenraad, A. de Vries. Ook werden er twee brieven voorgelezen, een van ds. H. Korving namens de classis Zwolle van de CGK en een van de burgemeester van Urk, C. van den Bos. De kerkenraad en gemeente zongen na de beantwoording van de toespraken door ds. Sok ten slotte het lied ”Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan”, het lijflied van de cgk Urk-Ichthus.

Ds. Sok was tot voor kort predikant van de cgk in Opperdoes.