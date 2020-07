Ds. Sibanda (57) uit Mbuma overleden

Ds. N. (Nopel) Sibanda, predikant van de Free Presbyterian Church of Scotland (FPCS) in Mbuma (Zimbabwe), is vrijdag op 57-jarige leeftijd overleden.

Ds. Sibanda werd in december 2013 bevestigd als predikant in de zendingsgemeente van de Schotse Free Presbyterian Church, die vanuit Nederland financieel gesteund wordt door de Stichting Mbuma-zending, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk.

Zimbabwaanse ds. Sibanda spreekt op Mbuma-zendingsdag

Voordat ds. Sibanda werkte als predikant, was hij werkzaam als gemeenteambtenaar op het departement milieu en gezondheid in Bulawayo, de tweede stad van Zimbabwe. In 2007 begon hij met zijn opleiding tot predikant in Schotland.

Mbuma-zendingsdag

De predikant sprak in april 2017 op de Mbuma-zendingsdag in Gorinchem over Mattheüs 22:42. Tijdens zijn bezoek aan Nederland ging hij ook een zondag voor in de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Utrecht.

In een interview in het Reformatorisch Dagblad gaf hij destijds het volgende antwoord op de vraag wat zijn boodschap voor Nederland was: „Ik denk aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De kerk is er allereerst om het Evangelie te verspreiden, maar we moeten niet vergeten tot wie wij preken. In het zendingswerk verlenen wij medische zorg en onderwijs, om zo het Evangelie te delen. We moeten ons, net als in die gelijkenis, altijd af blijven vragen: Wie is mijn naaste?”

Bulawayo

Na het overlijden van ds. Sibanda is er nog één predikant van de FPCS werkzaam in Zimbabwe: ds. S. (Sipho) Khumalo uit Bulawayo.

In 2018 werd een Zimbabwaanse student aangenomen bij de predikantsopleiding van de Free Presbyterian Church in Schotland.