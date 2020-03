Ds. Schuurman in Katwijk ter aarde besteld

Ds. Cornelis Bernardus Schuurman, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is vrijdag in Katwijk ter aarde besteld.

De dienst van Woord en Gebed die aan de begrafenis voorafging, werd geleid door ds. J. Smit uit Katwijk aan Zee. Ds. Smit verving ds. Z. de Graaf, die door ziekte de dienst niet kon leiden.

De Schriftlezing voor de dienst was Johannes 3:1-16. De overdenking droeg de titel ”Wat deze broeder nalaat”. In de overdenking tekende ds. Smit hoe het dienstwerk van ds. Schuurman kan worden samengevat in de woorden van Jezus die staan opgetekend in Johannes 3:16. „Ds. Schuurman wist zich gedreven in zijn dienst door de liefde van God in Christus Jezus. Eenieder gunde hij deze liefde.”

De graflegging werd voorafgegaan door de Apostolische Geloofsbelijdenis. Afgesloten werd met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Ds. Schuurman diende de hervormde gemeenten in Baardwijk-Drunen, Vollenhove, Maassluis en Katwijk aan Zee. Op 1 mei 1989 ging ds. Schuurman met emeritaat. Hij overleed op vrijdag 6 maart op 94-jarige leeftijd.