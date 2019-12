Ds. Schrijver (PKN) 50 jaar predikant

Ds. J. H. Schrijver, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), gedenkt zaterdag zijn 50-jarig ambtsjubileum.

Jacob Heerselis Schrijver werd geboren op 21 mei 1941 in Tuil. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1969 hervormd predikant in Waspik. Daarna stond hij in Woerden (1974). Die gemeente heeft hij ruim dertig jaar gediend, totdat hij in 2006 met emeritaat ging.

Ds. Schrijver was van 2000 tot 2006 synodelid. Hij schreef een ”Korte Geloofsleer”, bestaande uit drie delen. Ook was hij auteur van de publicaties ”Woorden schieten tekort” en ”De Bijbel: om in verwondering op door te denken”.