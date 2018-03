Ds. Saskia van Meggelen nieuwe preses PKN

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft vrijdag ds. Saskia van Meggelen gekozen tot nieuwe preses (voorzitter). Zij is de opvolger van ds. K. van den Broeke.

Samen met scriba dr. R. de Reuver vormt ds. Van Meggelen de komende vijf jaar het gezicht van de Protestantse Kerk.

Ds. Van Meggelen (1967) is momenteel predikant van de protestantse gemeente Breda. Daarvoor was zij predikant ’s Gravenmoer, Almkerk en Lopik. Ds. Van Meggelen studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Theologische Universiteit Kampen. Ze is afgestudeerd in kerkrecht, systematische theologie en Nieuwe Testament.

Naast haar predikantschap bekleedt ds. Van Meggelen op dit moment een aantal bestuurlijke functies: ze is lid van het contactorgaan in overheidszaken militairen, lid van Kerk & Krijgsmacht, bestuurslid van het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, lid van de regiowerkgroep Vacare en kerkvisitator Brabant/Zuid-Limburg.

De synode koos verder ouderling Yke Luinenberg (classis Westerkwartier) als assessor III in het moderamen. Hij volgt A. Bijl (classis Ede) op. Als assessor II is ouderling-kerkrentmeester Max van der Klooster (classis Gouda) herverkozen.

PKN-preses ds. Van Meggelen: „Ik heb een charismatische inslag”