Ds. S. W. Verploeg overleden

Ds. S. W. Verploeg, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is vrijdagmorgen plotseling overleden.

Stoffel Willem Verploeg werd op 24 april 1930 geboren.

Kandidaat Verploeg werd op 6 september 1959 in het ambt bevestigd en verbonden aan de hervormde gemeente van Waspik.

Na Waspik diende ds. Verploeg de hervormde gemeenten van Leerdam (1964), Oudshoorn-Ridderveld (Sionskerk, 1970) en Ermelo (1979).

Hij ging in 1992 met emeritaat en deed daarna nog pastoraal werk in Ermelo, de plaats waar hij woonde.

Gisteravond was nog niet bekend wanneer de begrafenis zal plaatsvinden.