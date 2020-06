Ds. S. T. Baarda , emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zaterdag overleden.

Siegbert Taeke Baarda werd geboren op 11 oktober 1938 in Hilversum. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1968 hervormd predikant in Well-Ammerzoden. Daarna stond hij in Nunspeet (1973), Zevenbergen (1977), Capelle aan den IJssel (1983) en Heerjansdam-Kijfhoek (1990). Ds. Baarda ging in 2000 met emeritaat.