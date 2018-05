Ds. S. P. Roosendaal (CGK) doet intrede in Lelystad

Ds. S. P. Roosendaal is zondag bevestigd als predikant van de samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) en de Nederlands gereformeerde kerk (Ngk) in Lelystad. Hij was predikant van de cgk in Nieuwe Pekela.

Prof. dr. H. G. L. Peels leidde de dienst en preekte over Jeremia 1:9-10. Daarna werd ds. Roosendaal bevestigd door dr. C. T. de Groot.

In de middagdienst deed ds. Roosendaal intrede met de woorden uit Jeremia 1:11-12. Hij werd toegesproken door wethouder E. van Wageningen namens de burgerlijke gemeente, door ds. J. Bollemaat namens de regio (NGK), door ds. W. N. Middelkoop namens de classis (CGK), door ds. C. Smit namens de plaatselijke kerken en door ouderling J. Korf namens de gemeente.