Ds. S. Molenkamp, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 5 december overleden.

Siepko Molenkamp werd op 3 januari 1930 in Ten Boer geboren. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1969 gereformeerd predikant in Hardegarijp. Daarna was hij als predikant met bijzondere opdracht werkzaam als godsdienstleraar in Emmeloord (1973) en in Buitenpost (1976).

Ds. Molenkamp ging in 1990 met emeritaat.