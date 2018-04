Ds. S. B. van der Meulen, predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), stond maandag 25 jaar in het ambt.

Sijtze Bernhard van der Meulen werd geboren op 4 januari 1964 in Assen. Hij studeerde theologie in Utrecht en in Apeldoorn en werd in 1993 predikant in Nieuw-Amsterdam. Daarna was hij verbonden aan Papendrecht (1998-2002). Ds. Van der Meulen is beroepbaar.