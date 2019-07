Ds. S. A. Doolaard neemt afscheid van hervormd Krabbendijke

Ds. S. A. Doolaard heeft zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente van Krabbendijke. Het thema van de preek naar aanleiding van Romeinen 16:25-27 was: ”Eer aan Hem…Die u vast doet staan”. De predikant, die in het verleden boomkweker was, lichtte de tekst toe met het beeld van het geleiden van een boom. Hij stond stil bij de inenting in Christus en de noodzaak voortdurend verbonden te zijn aan het Woord om vrucht te dragen.

Ds. Doolaard werd toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad ouderling P. J. Hollebrandse. De gemeente zong het echtpaar Doolaard toe de woorden uit lied 356 uit de bundel Weerklank (”Ga met God en Hij zal met je zijn”).

Ds. Doolaard zal volgende week in de hervormde gemeente van Serooskerke (Schouwen-Duiveland) door classispredikant ds. A. P. van der Maas bevestigd worden.