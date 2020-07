Ds. Sándor Karczagi (98) overleden

Ds. Sándor Karczagi is deze week op 98-jarige leeftijd overleden. Hij maakte in het verleden deel uit van de Hongaars-hervormde opwekkingsbeweging Bethanië.

De predikanten van de Bethanië-beweging werden in 1958 veroordeeld tot gevangenschap en dwangarbeid tijdens het communistische bewind van de Roemeense leider Ceausescu. Onder hen was de bekende ds. Ferenc Visky. In 1964 werden ze vrijgelaten.

Van de groep van negentien Bethanië-predikanten was ds. Karczagi als laatste nog in leven. Zijn verhaal –en dat van de andere Bethanië-predikanten– werd in 2002 opgetekend in het boek ”In banden en gevangenis”, in opdracht van een piëtistische organisatie binnen de Hongaars-Gereformeerde Kerk in Roemenië.

Ds. Karczagi is donderdag begraven in zijn woonplaats Salonta.