Ds. A. J. T. Ruis, predikant van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) te Rotterdam-Kralingen, heeft het beroep aangenomen dat op hem was uitgebracht door de cgk te Meerkerk.

Dat liet de scriba van Meerkerk maandagochtend weten.

Ds. Ruis is sinds september 2015 verbonden aan de Jeruzalemkerk in Rotterdam-Kralingen. Daarvoor stond hij in Damwoude (juli 2011).

De cgk te Meerkerk is sinds het emeritaat van ds. K. Hoefnagel, in april 2019, vacant.