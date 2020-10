Ds. Ruijgrok doet intrede in hersteld hervormd Waarder

Ds. L. W. Ch. Ruijgrok heeft woensdag intrede gedaan in de hersteld hervormde gemeente (hhg) in Waarder. In de middagdienst werd hij bevestigd door ds. K. ten Klooster, die sprak over Joh. 3:22-36, waarbij de tekst was Joh. 3:29 en 30.

’s Avonds deed ds. Ruijgrok intrede vanuit 2 Timotheüs 2:14-26, waarbij de tekst was vers 19. Het thema was ”Het fundament waarop Gods Kerk eeuw uit en eeuw in gebouwd wordt”. Punten: 1. Het fundament, 2. De inscriptie in dat fundament.

Na de dienst werd de predikant toegesproken door ds. D. Breure namens de plaatselijke kerken, door ds. W. van Klinken namens de classis West en als consulent, en namens de gemeente door oud. C. E. Noordegraaf, scriba van de kerkenraad. Deze liet hem toezingen Ps. 20:1.

Ds. Ruijgrok diende hiervoor de hhg te Poortvliet.

De gemeente in Waarder was vacant sinds het vertrek van ds. G. Kater, vorig jaar juni.

