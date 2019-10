Ds. W. M. Roseboom uit Oudega (SWF) heeft het beroep aangenomen dat op hem was uitgebracht door de hervormde gemeente te Herwijnen.

Dat meldde het kerkelijk persbureau Scheps maandagmorgen.

De hervormde gemeente in Herwijnen was sinds het vertrek van ds. J. Broekman wegens emeritaat, in 2016, vacant.

Lees ook:

Ds. J. Broekman neemt afscheid van Herwijnen (rd.nl, 04-01-2016)