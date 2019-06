Ds. A. C. Rijken, voorzitter van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), is donderdag in Leerdam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De hersteld hervormde emeritus predikant uit Gameren stond donderdag veertig jaar in het ambt.

Burgemeester J. P. Rehwinkel (Zaltbommel) speldde de onderscheiding op.