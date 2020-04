Ds. Rebel (PKN) overleden

Ds. J. J. Rebel is op 30 maart overleden.

Jacob Jan Rebel werd geboren op 24 april 1931 in Huizen. Hij was christelijk gereformeerd predikant in Murmerwoude (1955), Haarlem-Noord (1959), Hilversum-Centrum (1965), Sassenheim (1974) en Amersfoort (1979, ziekenhuispastor in De Lichtenberg). Hij promoveerde in 1981 op A. A. van Ruler. In 1985 sloot hij zich aan bij de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1992 werd hij bijzonder hoogleraar voor vraagstukken geestelijke verzorging in Groningen.

