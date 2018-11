Ds. R. W. de Koeijer neemt beroep aan naar hervormd Waddinxveen

Ds. R. W. de Koeijer, predikant van de hervormde wijkgemeente De Ark te Bilthoven, heeft het beroep aangenomen dat de hervormde wijkgemeente West te Waddinxveen op hem had uitgebracht.

Sinds 2012 is ds. De Koeijer hervormd predikant te Bilthoven.

Eerder diende hij de hervormde gemeenten te Hellouw (1992), Hardinxveld-Giessendam (1997) en Putten (2005).

Ds. De Koeijer promoveerde in 2010 op het proefschrift ”Geestelijke strijd bij de puriteinen. Een spiritualiteit-historisch onderzoek naar Engelse puriteinse geschriften in de periode 1587-1684”. In 2014 verscheen een vervolgonderzoek met als titel ”Een donkere wolk die voorbijgaat. Engelse puriteinen over geestelijk lijden”.

De hervormde wijkgemeente West te Waddinxveen was sinds het vertrek van ds. J. W. J. Guis, vorig jaar december, vacant.

