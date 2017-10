Ds. R. W. de Koeijer 25 jaar predikant

Ds. R. W. de Koeijer stond woensdag 25 jaar in het ambt.

Reinier Wilhelm de Koeijer werd geboren op 6 december 1965 in Goes. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1992 hervormd predikant in Hellouw. Daarna stond hij in Hardinxveld-Giessendam (1997) en in Putten (2005). Sinds 2012 is hij verbonden aan Bilthoven (wijkgemeente De Ark).

Ds. De Koeijer promoveerde in 2010 op het proefschrift ”Geestelijke strijd bij de puriteinen. Een spiritualiteit-historisch onderzoek naar Engelse puriteinse geschriften in de periode 1587-1684”. In 2014 verscheen van zijn hand een vervolgonderzoek ”Een donkere wolk die voorbijgaat. Engelse puriteinen over geestelijk lijden”.

