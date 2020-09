Ds. R. Veldman, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), stond donderdag veertig jaar in het ambt.

Rudolf Veldman werd op 15 oktober 1951 in Apeldoorn geboren. Hij studeerde theologie in Groningen en Utrecht. Zijn eerste gemeente was Goudswaard (1980). Daarna volgden Driesum (1985), Ouddorp (1990), IJsselmuiden-Grafhorst (2003) en Sint Anthoniepolder (2008). In 2016 ging hij met emeritaat.

Ds. Veldman woont in Nunspeet.