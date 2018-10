Ds. R. van den Berg (PKN) overleden

Ds. R. van den Berg, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is maandag overleden.

Reinier van den Berg werd geboren op 25 augustus 1929 in Ridderkerk. Hij studeerde theologie in Amsterdam en werd in 1959 gereformeerd predikant in Bergen (Noord-Holland). Daarna stond hij in Bodegraven (1964, vanaf 1968 gecombineerd met Nieuwerbrug) en in Ermelo (1969). Ds. Van den Berg ging in 1992 met emeritaat. Hij schreef ”Met de bijbel door Turkije” en ”Op de grens van religie en geloof”. Van 1973 tot 1991 was hij voorzitter van het Confessioneel Gereformeerd Beraad.