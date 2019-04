Ds. R. van de Kamp, predikant van de hersteld hervormde gemeente (hhg) in Putten, heeft het beroep van de hhg in Opheusden aangenomen.

Hij staat sinds 2013 in Putten. Eerder diende ds. Van de Kamp de gemeente van Barneveld-Kootwijkerbroek-Voorthuizen (vanaf 2008).

De hhg in Opheusden was vacant sinds het vertrek van ds. J. C. den Ouden naar Sint Maartensdijk in september vorig jaar.