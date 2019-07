Ds. R. van de Kamp neemt afscheid van hersteld hervormd Putten

Ds. R. van de Kamp heeft zondagmorgen afscheid genomen van de hersteld hervormde gemeente in Putten. De predikant bepaalde zijn gehoor bij Kolossenzen 1:24. Het thema van de preek was: ”Blijdschap in lijden omwille van de gemeente”. Ds. Van de Kamp werkte dit thema uit in de volgende drie vragen: Waarom blijdschap in lijden? Welk lijden betreft dit? Wat betekent dit voor de gemeente?

Ds. Van de Kamp werd na de dienst toegesproken door ouderling J. van Beek namens de gemeente, kerkraden, notabelen en kerkvoogden.

De dienst werd afgesloten met het toezingen van Psalm 119:25.

Ds. Van de Kamp zal op 6 juli bevestigd worden in de hersteld hervormde gemeente van Opheusden. Eerder stond de predikant in Barneveld-Kootwijkerbroek-Voorthuizen, waar hij in 2008 als kandidaat bevestigd werd.