Ds. R. Timmerman (85), emeritus predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), is donderdag overleden.

Roelof Timmerman werd geboren op 2 augustus 1932. Hij groeide op in Enschede en studeerde aan de Theologische Hogeschool van de GKV in Kampen. Timmerman werd in 1957 predikant in Hijken (Hooghalen). Daarna volgden Bunschoten-Spakenburg (1961), Heemse (1969) en Assen-Noord/Peelo (1980). Ds. Timmerman ging in 1997 met emeritaat. De begrafenis heeft donderdag plaats in Assen.