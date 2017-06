Ds. R. Siertsema, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 30 mei overleden.

Reynout Siertsema werd geboren op 7 augustus 1921 in Zeist. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werd in 1953 gereformeerd predikant in Sibculo. Daarna stond hij in Aalten (1956), Utrecht-Zuid (1962) en Utrecht (1980).

Ds. Siertsema ging in 1984 met emeritaat.