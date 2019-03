Ds. R. P. van Rooijen herkozen als preses HHK

Ongeveer 60 procent van de hersteld hervormde gemeenten heeft een vertrouwenspersoon inzake seksueel misbruik aangesteld.

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) telt zo’n 119 (wijk)gemeenten, inclusief evangelisaties. Inmiddels hebben 71 gemeenten één of meerdere vertrouwenspersonen aangesteld, zo meldde synodescriba ds. L. W. Ch. Ruijgrok zaterdag. De generale synode van de HHK vergaderde vrijdag in het kerkelijk bureau in Veenendaal.

De werkgroep seksueel misbruik in pastorale relaties is volwaardig lid geworden van het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties. De HHK participeerde al in het meldpunt, waaraan ook de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland deelnemen.

Preses

De generale synode herkoos ds. R. P. van Rooijen (Oosterwolde) als preses (voorzitter), voor de komende twee jaar. Ook de breed moderamenleden ds. K. J. Kaptein (Ridderkerk), de ouderlingen P. C. Kerkhoff (Nieuwaal), P. D. Knöps (Nieuwe Tonge) en H. Staal (Woudenberg) en diaken E. T. Draaijer (Kesteren) werden herkozen.

De synode besprak een aangepaste versie van het rapport ”Een Bijbelse visie op homoseksualiteit”. Synodeleden reikten nieuwe „aandachtspunten en overwegingen” aan. Het visiedocument komt terug op de volgende vergadering van de generale synode, in juni.

Perforatie

De synode ging akkoord met een voorstel van de commissie kerkorde om perforatie –waarbij iemand lid wordt van een voorkeurgemeente in plaats van een nabijgelegen gemeente– ook mogelijk te maken in het geval dat er redenen zijn van „geografische aard.” Tot nu toe was dit alleen mogelijk als er pastorale redenen waren. Kerkenraden krijgen het aanvaarde voorstel toegestuurd ter consideratie (overweging) door de classicale vergaderingen.

De landelijke kerkvergadering stemde daarnaast in met een voorstel om de commissie toelating een extra gesprek te laten hebben met studenten aan het begin van hun masteropleiding aan het Hersteld Hervormd Seminarium in Amsterdam. Doel is het bevorderen van het contact. Ook geeft een gesprek de commissie de mogelijkheid om –indien nodig– aan studenten een beperkte preekbevoegdheid te verlenen tijdens hun leervicariaat.

De synode ging akkoord met een voorstel om kerkenraden ruimere mogelijkheden te geven om te voorzien in de catechese in geval een gemeente vacant is of als de predikant daartoe hulp behoeft.

Ds. Van Rooijen opende de vergadering met een overdenking naar aanleiding van Johannes 13:19 tot 14:6.