Ds. R. Kranenborg (PKN) overleden

Ds. R. Kranenborg, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op woensdag 8 april overleden.

Reender Kranenborg werd geboren op 1 juni 1942 in Groningen. Hij studeerde theologie in Kampen, Praag en aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. In 1971 werd hij gereformeerd predikant in Gauw-Terzool. Daarna stond hij in Amsterdam (1975). Vanaf 1979 was hij daarnaast wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Instituut voor Godsdienstwetenschap van de VU. In 1994 werd hij universitair docent aan de faculteit voor godgeleerdheid van deze universiteit. Ds. Kranenborg, die ook Indo-Iraanse taal- en letterkunde studeerde, promoveerde in 1974 op ”Oosterse religies in een westerse subcultuur”. Van hem verschenen tal van publicaties, vooral over oosterse religies, en een boek over satanisme. De predikant ging in 2004 met emeritaat.