Op 12 maart is ds. R. F. J. Beltman overleden.

Reinier Frans Jacob Beltman werd geboren op 21 juni 1945 in Deventer. Hij studeerde theologie in Utrecht en Leiden en werd in 1975 hervormd zendingspredikant in Noord-Sulawesi (Indonesië). Daarna stond hij in Zevenaar (1982) en Hilversum (1989).

De predikant was getrouwd met de feministische theologe en hoogleraar dr. Kune Biezeveld (1948-2008). Ds. Beltman ging in 2009 met emeritaat. De begrafenis was zaterdag in Hilversum.