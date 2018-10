Ds. R. C. A. van Voorst Vader overleden

Ds. R. C. A. van Voorst Vader, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is donderdag op 99-jarige leeftijd overleden.

Rudolph Christiaan Anton van Voorst Vader werd op 15 december 1918 in Doesburg geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en was hervormd hulppredikant in Sint Laurens (1942) en Vlissingen (1944). In 1945 werd hij hervormd leger- en luchtmachtpredikant. In die hoedanigheid werkte hij in België, Nederland, Duitsland, Engeland en Malakka. Van 1946 tot 1950 was hij leger- en staf-luchtmachtpredikant in Indonesië.

In 1950 werd hij gemeentepredikant in Bergentheim. Daarna stond hij in Uithoorn (1955).

Ds. Van Voorst Vader werd in 1960 opnieuw luchtmachtpredikant, nu in Deelen en voor het Militair Hospitaal in Arnhem. In 1964 werd hij verbonden aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en van 1971 tot zijn emeritaat in 1977 was hij hoofd-luchtmachtpredikant.

Na zijn emeritaat verleende hij hulpdiensten in het pastoraat in Fuengirola (Nederlandse diensten in Spanje) en in Oost-Souburg.