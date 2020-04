Ds. R. Akkerman, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Neder- land (PKN), is op 25 maart overleden.

Reinier Akkerman werd geboren op 28 december 1928 in Amsterdam. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in zijn geboorteplaats en werd in 1954 gereformeerd predikant in Echten. Daarna stond hij in Diever 1958), Driebergen-Rijsenburg (1963), Kampen (1969) en Almkerk (1978).

Ds. Akkerman ging in 1990 met emeritaat.