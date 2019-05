Ds. R. A. Witvoet (PKN) overleden

Ds. R. A. Witvoet, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 11 mei overleden.

Ronald Albert Witvoet werd geboren op 9 juli 1943 in Genemuiden. Hij studeerde theologie in Groningen en verleende enkele jaren hulp als pastoraal medewerker in Adorp, Wetsinge en Sauwerd. Ds. Witvoet werd in 1976 hervormd predikant in Midwolda en Nieuwolda. Vanaf 1980 stond hij in Groningen, de gemeente die hij tot aan zijn emeritaat in 2008 heeft gediend. Na zijn emeritaat verhuisde ds. Witvoet naar Assen.