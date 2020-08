Ds. R. A. Veen (PKN) neemt beroep aan naar Knokke-Heist

Ds. R. A. Veen, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), heeft een beroep van de gemeente te Knokke-Heist (Verenigde Protestantse Kerk in België) aangenomen.

Robbert Adrianus Veen werd geboren op 29 oktober 1956 in Amsterdam. Hij studeerde theologie, filosofie en semitische talen. In 1996 werd hij doopsgezind predikant in Appingedam. Ds. Veen promoveerde in 2001 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift ”Obedience to the Law of Christ: An Inquiry Into the Function of the Mosaic Law in Christian Ethics, from a Mennonite Perspective.” Vanaf 2000 was hij universitair docent christelijke geloofs- en zedenleer vanuit dopers perspectief aan het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam. Hij beëindigde zijn dienstverband in 2008 vanwege de in zijn ogen vrijzinnige koers van de opleiding. Hij stapte over naar de Protestantse Kerk in Nederland. Dr. Veen deed op 22 mei 2011 intrede in de protestantse gemeente in Ter Apel. Vanaf 2016 diende hij de hervormde gemeente van IJmuiden-West. Dr. Veen, die lid is van de Gereformeerde Bond, schreef onder meer een driedelig commentaar op het Evangelie van Johannes. Hij woont in Dronten.