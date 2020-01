Ds. J. Th. Pronk, predikant van de hervormde gemeente in Sirjansland, heeft het beroep aangenomen dat op hem was uitgebracht door de Providence Reformed Church te Grand Rapids (Michigan, VS).

Ds. Pronk is sinds april 2012 verbonden aan Sirjansland, zijn eerste gemeente.

De gemeente in Grand Rapids maakt deel uit van de Reformed Church in America (RCA).