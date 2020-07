Ds. J. J. Poutsma, emeritus predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, is op 22 juli overleden.

Jan Jacob Poutsma werd geboren op 13 september 1947 in Kornhorn. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1977 predikant in Arum en Franeker-Sexbierum. Daarna stond hij in Hardenberg (1981), Enschede-Oost (1991) en De Bilt-Bilthoven (2003). Ds. Poutsma ging in 2012 met emeritaat.