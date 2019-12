Ds. Posthouwer (PKN) in Putten begraven

Ds. P. Posthouwer, in leven dienaar van Gods Woord in de Nederlandse Hervormde Kerk, is maandag in Putten begraven op de begraafplaats ”Schootmanshof”.

De dienst van Woord en Gebed werd geleid door ds. W. C. Polinder. Hij stond stil bij „de woorden waarbij ds. Posthouwer leefde: „Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE zijn God” (Psalm 146:5).

Ds. Polinder: „Daarna is zijn lichaam aan de schoot der aarde toevertrouwd, na geluisterd te hebben naar de belofte van Jezus: „En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Joh. 6:40).”

Lees ook op RD.nl:

Ds. P. Posthouwer (PKN) overleden (rd.nl, 29-11-2019)