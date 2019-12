Ds. P. van der Horst, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 27 november overleden.

Paulus van der Horst werd geboren op 8 juni 1945 in Leiden. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1972 gereformeerd predikant in Giessen-Rijswijk. Daarna stond hij in Katwijk aan Zee (1977).

Ds. Van der Horst ging in 2005 met emeritaat.