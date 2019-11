Ds. P. Posthouwer (PKN) overleden

Ds. P. Posthouwer, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is woensdag op 95-jarige leeftijd overleden.

Peter Posthouwer werd geboren op 25 september 1924 in Putten. Hij studeerde aan de universiteit van Utrecht en werd kandidaat op 1 juli 1954. In september van dat jaar deed hij intrede in de hervormde gemeente in Goudswaard. Achtereenvolgens stond hij in Heteren (1962), Ochten (1967) en Eemnes-Buiten (1979). Ds. Posthouwer ging op 1 oktober 1986 met emeritaat.

De begrafenis heeft maandag plaats op begraafplaats ”Schootmanshof” in Putten. Voorafgaand daaraan wordt in de aula een dienst van Woord en gebed gehouden.