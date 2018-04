Ds. P. P. Meerburg (PKN) overleden

Dr. P. P. Meerburg, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is woensdag overleden.

Philippus Pieter Meerburg werd geboren op 23 augustus 1920 in Terwinselen. Hij studeerde theologie in Groningen en werd in 1945 hervormd predikant in Nieuw-Beerta. Daarna stond hij in Maastricht (1947), was hij legerpredikant (1953) en was hij predikant op Curaçao (1956). Van 1967 werkte hij tot zijn pensionering in het onderwijs. Dr. Meerburg promoveerde in 1964 op een proefschrift over het koptische Thomasevangelie.