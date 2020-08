Ds. P. Oskamp (PKN) overleden

Ds. P. Oskamp, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is vrijdag overleden.

.Paul Oskamp werd geboren op 27 april 1932 in Haaksbergen. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en werd in 1962 hervormd predikant in Den Hoorn, Texel. Daarna stond hij in Purmerend (1967). In 1980 werd hij rector van Theologisch Seminarium Hydepark in Doorn.

Ds. Oskamp promoveerde op een studie over doopgetuigen en was samen met Niek Schuman eindredacteur van het boek ”De Weg van de Liturgie” (1998). Na zijn emeritaat in 1994 richtte hij ”Kerken met Stip” op, een organisatie die zich bezighoudt met opvang van ex-gedetineerden.