Ds. P. L. Tolhoek, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is zaterdag begraven in Giessen.

Voorafgaand aan de teraardebestelling sprak ds. F. W. Verbaas uit Heusden in de hervormde kerk van Giessen over Psalm 103:17a. Ds. Tolhoek (78) overleed op 4 november.