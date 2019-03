Ds. P. L. Smilde (PKN) overleden

Ds. P. L. Smilde, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zaterdag overleden.

Pieter Lubertus Smilde werd geboren op 9 juli 1926 in Utrecht. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1951 gereformeerd predikant in Dronrijp. Daarna stond hij in Nieuwleusen (1955), Zwijndrecht-Groote Lindt (1960), Hilversum (1966), Bergum (1974) en Zaandam (1979). Ds. Smilde ging in 1991 met emeritaat. Vrijdag hebben in Zaandam-Zuid de rouwdienst en de begrafenis plaats.