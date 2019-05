Ds. P. L. R. van der Spoel 25 jaar predikant

Ds. P. L. R. (Ron) van der Spoel, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat woensdag vijfentwintig jaar in het ambt.

Pieter Leendert Ronald van der Spoel werd geboren op 22 juni 1968 in Middelharnis. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1994 hervormd predikant in Loenen aan de Vecht. Daarna stond hij in Harderwijk (1999) en in Amersfoort-Vathorst (missionair predikant Kruispuntgemeente, 2006-2011). Hij richtte in 2002 de organisatie ”Passie voor Preken” op. Ds. Van der Spoel is in deeltijd werkzaam voor het Evangelisch Werkverband, voor Open Doors en voor de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Eind vorig jaar vertrok hij naar Zuid-Limburg.

Lees ook in Digibron:

„Geroepen om naar het zuiden te gaan” - interview (Reformatorisch Dagblad, 11-09-2018)

Ds. Van der Spoel stopt in Vathorst als predikant (Reformatorisch Dagblad, 11-11-2010)

Ds. Van der Spoel neemt afscheid van Harderwijk (Reformatorisch Dagblad, 21-08-2006)

Beweging wil meer passie voor preken (Reformatorisch Dagblad, 21-06-2002)

Ds. Van der Spoel doet intrede in herv. Harderwijk (Reformatorisch Dagblad, 26-04-1999)

Ds. Van der Spoel neemt afscheid van Loenen a/d Vecht (Reformatorisch Dagblad, 12-04-1999)

Bevestiging en intrede ds. P.L.R. van der Spoel te Loenen aan de Vecht (De Waarheidsvriend, 19-05-1994)