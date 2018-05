Ds. P. J. Teeuw neemt afscheid van hervormde gemeente Papendrecht

Ds. P. J. Teeuw heeft zondagmiddag afscheid genomen van de hervormde gemeente Papendrecht (wijk Oost). Hij gaat met emeritaat.

In de preek stond 1 Samuel 7:12 centraal, met als thema: ”Eben-Haëzer”.

Ds. Teeuw werd toegesproken door consulent ds. L. W. den Boer namens de werkgemeenschap van predikanten, door burgemeester A. J. Moerkerke van Papendrecht en door J. P. Teeuw –zijn oudste zoon– namens de familie. Ouderling J. Goudriaan voerde het woord namens de gemeente en de kerkenraad. Hij liet Psalm 119:7 toezingen.

Ds. Teeuw blijft in Papendrecht wonen. In 1981 werd hij bevestigd in Blauwkapel-Groenekan. Vervolgens diende hij de gemeenten van Moordrecht, Oude-Tonge, Veenendaal en Papendrecht.