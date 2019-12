Ds. P. H. van Trigt 40 jaar predikant

Ds. P. H. van Trigt, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), stond donderdag veertig jaar in het ambt.

Paulus Hendrik van Trigt werd geboren op 1 oktober 1951 in Numansdorp. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd op tweede kerstdag 1979 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Middelharnis. Daarna stond hij in Rijssen (1989), Wapenveld (1994), Ede (1999), Ouderkerk aan den IJssel (2006) en Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld (2011).

Ds. Van Trigt ging in 2017 met emeritaat.

Sinds 2011 is ds. Van Trigt lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk.

Ds. Van Trigt woont in Ede.