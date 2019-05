Ds. P. F. Lameris predikant DGK

Ds. P. F. Lameris, voorheen emeritus predikant van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), is toegelaten tot de dienst van het Woord in De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld).

Dat maakte de classis Noord-Oost van De Gereformeerde Kerken (DGK) vrijdag bekend.

Deze regionale kerkvergadering, vrijdag bijeen in Hooghalen, liet ds. Lameris „met blijdschap en vrijmoedigheid” toe tot de ambtsbediening.

Voor zijn emeritaat in 1998 stond ds. Lameris in Blija en Holwerd, Spakenburg-Zuid, Vollenhove-Kadoelen en Den Helder.

Met zes andere emeriti uitte ds. Lameris in de in 2017 verschenen bundel ”HIJ en wij – oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt” kritiek op de koers van de GKV.

De Gereformeerde Kerken komen voort uit de GKV.