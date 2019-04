Ds. P. F. Lameris (GKV) naar DGK

Ds. P. F. Lameris, voorheen emeritus predikant van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), heeft zich aangesloten bij de gereformeerde kerk (hersteld) (dgk) te Bergentheim/Bruchterveld en omstreken.

Dat meldde de scriba van de kerkelijke gemeente in Bergentheim/Bruchterveld woensdag.

Tot aan zijn emeritaat in 1998 was ds. Lameris predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Den Helder. Eerder diende hij gemeenten in Blija en Holwerd, Spakenburg-Zuid en Vollenhove-Kadoelen.

De Gereformeerde Kerken (hersteld) komen voort uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Samen met zes andere emeriti uitte ds. Lameris in de in 2017 verschenen bundel ”HIJ en wij – oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt” kritiek op de koers van het kerkverband.