Ds. P. D. Teeuw voorzitter stichting In de Rechte Straat

Ds. P. D. Teeuw, hervormd predikant in Moordrecht, is de nieuwe voorzitter van de stichting In de Rechte Straat (IRS). Dat maakte de stichting zaterdag bekend. Ds. Teeuw volgde dr. M. Klaassen (hervormd predikant in Arnemuiden) op, die zeven jaar voorzitter is geweest. De voorzitterswissel zou op 21 maart bekendgemaakt worden op de IRS-Ontmoetingsdag in Gorinchem. Die dag werd echter afgelast vanwege het coronavirus. IRS wil de boodschap van het Evangelie delen met de rooms-katholieke medemens.

Ds. Teeuw, die sinds 2016 zijn eerste gemeente in Moordrecht (wijkgemeente Beth-El) dient, zegt die missie een warm hart toe te dragen. „Het is soms snel gezegd, maar wat een bevrijding: de rechtvaardiging van een goddeloze. Deze herontdekking van de reformatoren verdient het om tot op de dag van vandaag verspreid te worden. Daarom zet ik me graag in voor IRS.”