Ds. P. D. den Haan neemt beroep aan naar Rijssen-West

Ds. P. D. den Haan heeft het beroep aangenomen dat de gereformeerde gemeente te Rijssen-West op hem had uitgebracht.

Hij bedankte voor het beroep van de gemeente te Terwolde-De Vecht.

De predikant is nu verbonden aan de gereformeerde gemeente te Tholen. Daar werd hij in 2014 als kandidaat bevestigd.

Kand. Den Haan doet intrede in Tholen

Rijssen-West is de jongste van de drie gereformeerde gemeenten die de Overijsselse stad telt. De gemeente werd in 2001 geïnstitueerd en telt ruim 1600 leden en doopleden. Rijssen-West was vacant sinds ds. J. van Laar in 2016 een beroep aannam naar Barneveld-Zuid.